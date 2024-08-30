İzmir'de DEAŞ Şüphelileri Yakalandı

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Geçmiş dönemde DEAŞ/ENC terör örgütleri adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 7 şüpheli, İzmir'de gerçekleşen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin aynı ikamette kaldıkları kişiler ile birlikte sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Geçmiş dönemde DEAŞ/ENC terör örgütleri adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten ve haklarında tahdit kayıtları bulunan 8 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında kolluk güçleri tarafından gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

7 şüpheli ve şüphelilerin aynı ikamette kaldıkları 8'i çocuk 12 kişi, sınır dışı işlemleri için Göçmen Şubeye teslim edilirken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR