İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir\'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
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Seferihisar ve Çeşme'de 67 düzensiz göçmene müdahale edilerek 30 kişi kurtarıldı, 37 kişi yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından peş peşe gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam 67 düzensiz göçmene müdahale edildi. Sahil Güvenlik unsurları tarafından 37 düzensiz göçmen yakalanırken, denizde mahsur kalan 30 göçmen ise sağ salim kurtarıldı.

Yasa dışı göçle mücadele kapsamında Ege Denizi'nde devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, 29 Ağustos sabahı İzmir açıklarında iki farklı olaya müdahale etti. İlk olay, 29 Ağustos sabahı saat 06.10 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında meydana geldi. Bölgede görev icra eden Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511), deniz üzerinde hareket halinde olan bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine hızla bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-24), söz konusu hareketli lastik botu önleyerek durdurdu. Başarılı operasyon neticesinde bot içerisindeki 14 Etiyopya, 12 Yemen, 8 Güney Sudan, 3 Sudan asıllı olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında yardım çağrısı: 30 kurtarma

Bu olaydan kısa bir süre sonra, saat 08.00 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında bir başka hareketlilik yaşandı. İçerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun denizde sürüklendiği ve içindekilerin yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan ekipler anında harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-89), denizde batma tehlikesi geçiren ve sürüklenen lastik bot içerisinde bulunan 24 Yemen, 4 Filistin, 2 Sudan asıllı toplam 30 düzensiz göçmeni yaptıkları müdahale ile kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Seferihisar, 3. Sayfa, Göçmen, Çeşme, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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