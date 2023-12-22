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İzmir'de eşi tarafından öldürülen Gözde, annesiyle telefonda konuşurken can vermiş - Son Dakika
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İzmir'de eşi tarafından öldürülen Gözde, annesiyle telefonda konuşurken can vermiş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuk parkında tabancayla vurularak öldürülen Gözde Karamus'un acılı babası, kızının yıllardır işkence gördüğünü ve annesiyle telefonda konuşurken öldürüldüğünü açıkladı. Olayın ardından ağır yaralanan Serdar Karamus'un hayati tehlikesi devam ediyor.

İzmir\'de eşi tarafından öldürülen Gözde, annesiyle telefonda konuşurken can vermiş
22.12.2023 - 20:38,
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İzmir'de eşi tarafından öldürülen Gözde, annesiyle telefonda konuşurken can vermiş

Acılı babadan açıklama: "Kızıma işkence ediyordu, üzerine sıcak su damlatıyordu"

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuk parkında tabancayla vurularak öldürülen Gözde Karamus'un acılı babası, kızının yıllardır işkence gördüğünü ancak tehditler yüzünden kızının kendisine söylemediğini açıkladı. Öte yandan acılı baba, kızının annesiyle telefonda konuştuğu esnada öldürüldüğünü, annesinin vahşet anlarına telefonda tanık olduğunu dile getirdi.

Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 sokakta bulunan Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gözde Karamus ile Serdar Karamus parkta bir araya geldi. Yanında tabanca bulunan Serdar Karamus, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ayrılma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u sırtından ve başından vurdu, ardından tabancayla kendisini başından vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, durumları ağır olan Gözde Karamus ile Serdar Karamus'u olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Serdar Karamus'un ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Yıllarca şiddet uygulayıp, işkence etmiş

Kızıyla Serdar Karamus'un 3 yıldır evli olduklarını, bu süreçte çok kez şiddet gördüğünü anlatan Gözde Karamus'un babası Yüksel Madi (70), 2 ay önce kızının kocasının yanından ayrılarak kendilerine geldiğini söyledi. Bu süreçte iddiaya göre Serdar Karamus'un eşi Gözde Karamus'u ailesini öldürmekle tehdit ettiği için işkenceden yeni haberlerinin olduğunu belirten Yüksel Madi, "En büyük cezayı versinler böyle insanlara. Böyle katliam mı olur? İstenmediği için insan öldür mü? Sen çalışmıyorsun, benim kızımı dövüyorsun, öldürüyorsun. İşkence düzeyinde dövüyorsun benim kızımı. Vahşet bu, böyle vahşet mi olur? Kızım ondan ayrılmak istiyordu; çünkü cehennem hayatı yaşatıyordu ona. İşkence ediyordu, sıcak su damlatıyordu üzerine. Bağlayıp, dinlenip dinlenip dövüyormuş kızımı. Bize gelip anlattıkça bizim kanımız dondu. Seni istemeyeni niye öldürüyorsun. Mal gibi görüyorlar, hayvan gibi görüyorlar kadınları. 'Git çalış' dedi diye de dövmüş kızımı. 'Beni bir daha çalıştırmayacaksın' demiş" açıklamasında bulundu.

Annesiyle telefonda konuşurken öldürmüş

Kızının annesiyle parkta telefonda konuşurken öldürüldüğünü söyleyen acılı baba Yüksel Madi, "Bizim hiç haberimiz yoktu, 3 ay önce eşini terk edip bize geldiğinde anlattı her şeyi. Biz eşiyle gayet güzel anlaşıyorlar sanıyorduk. Kızım bize gelip anlattığında kanımız dondu. Kızım anlatmıyordu çünkü Serdar onu 'Senin anneni, babanı, ablanı öldürürüm' deyip tehdit ediyormuş. Kızım parkta annesiyle telefonda konuşurken öldürülmüş. Annesi resmen telefonda dinlemiş cinayet anını. Evimizin önündeki parkta katletti kızımı" dedi.

Öte yandan bir tekstil mağazasında çalıştığı öğrenilen Gözde Karamus'un İngiltere'de yaşayan bir ablası olduğu, onun yurda dönmesinin ardından cenazesinin yarın Karşıyaka ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Gözde Karamus'u öldürdükten sonra kafasına tabancayla ateş eden ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serdar Karamus'un ise hayati tehlikesi sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de eşi tarafından öldürülen Gözde, annesiyle telefonda konuşurken can vermiş - Son Dakika


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