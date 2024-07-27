İzmir'de esnaftan zorla haraç toplayan çeteye nefes kesen operasyon - Son Dakika
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İzmir'de esnaftan zorla haraç toplayan çeteye nefes kesen operasyon

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, esnaftan zorla şantaj ve tehditle haraç alan çetenin iki üyesine polis suçüstü yaparken, nefes kesen operasyon anları kameralara yansıdı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çete üyelerini yakın takibe alarak suçüstü yakaladı. H.D. ve R.G. isimli çete üyeleri gözaltına alındı ve çetenin el koyduğu paralara da el konuldu. İki kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

27.07.2024 22:58
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İzmir'de esnaftan zorla haraç toplayan çeteye nefes kesen operasyon

- İzmir esnafını çanından bezdiren haraç çetesine suçüstü

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, esnaftan zorla şantaj ve tehditle haraç alan çetenin iki üyesine polis suçüstü yaparken, nefes kesen operasyon anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş esnafından zorla haraç alan çete üyelerini yakın takibe aldı.

Onlar haraç alırken polis takipteydi

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki çete üyesini esnaftan zorla ve tehditle haraç toplarken suçüstü yakaladı. Nefes kesen operasyon anları kameralara yansırken, esnafı canından bezdiren H.D. ve R.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çetenin esnaftan aldığı paralara da ekipler tarafından el konuldu.

Tehdit, şantaj ve korkutma yoluyla esnafı haraca bağlayan çetenin üyesi iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA

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