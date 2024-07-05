İzmir'de fayton kundaklandı, yaylım ateşine tutuldu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de fayton kundaklandı, yaylım ateşine tutuldu: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, husumetli oldukları ileri sürülen meseleden dolayı kişi veya kişilerce ateşe verilen faytonu söndürmek için toplanan kalabalığa pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Olayda 1 kadın öldü, 5 kişi de yaralandı. 5 şüpheli gözaltına alındı.

05.07.2024 21:30
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Önce faytonu kundakladılar, sonra yaylım ateşine tuttular: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, husumetli oldukları ileri sürülen meseleden dolayı kişi veya kişilerce ateşe verilen faytonu söndürmek için toplanan kalabalığa pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Olayda 1 kadın öldü, 5 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi 1671 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları ileri sürülen kişi veya kişilerce Fikriye Silistireli ve ailesine ait fayton evlerinin yakınında park halindeyken kundaklandı. Yanan faytonu gören ve alevlere müdahale eden akrabaları ile Silistireli'ye bu esnada şüpheli veya şüphelilerce pompalı tüfekle yaylım ateşi açıldı. Silistireli ve 5 akrabası açılan ateş sonucu vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Silistireli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Çevik Kuvvet ekipleri olay yerinde bekleme görevi yaparak çevre güvenliği sağlarken, yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Karşıyaka, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de fayton kundaklandı, yaylım ateşine tutuldu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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