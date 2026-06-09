İzmir'de FETÖ ve Yolsuzluk Operasyonu: 133 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ ve Yolsuzluk Operasyonu: 133 Gözaltı

09.06.2026 09:53
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İzmir'de FETÖ'nün eğitim yapılanması ve üniversite yolsuzluklarına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması, üniversitedeki ihale usulsüzlükleri ve kumar gelirlerinin aklanması suçlarına karıştığı tespit edilen toplam 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen üç farklı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. Emniyet güçlerinin kent genelinde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda, organize suçlara ve terör örgütü faaliyetlerine ağır darbe vuruldu.

FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına darbe

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonların en geniş çaplısını FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar oluşturdu. Silahlı Terör Örgütünün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri, 78 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere baskınlar düzenledi.

Üniversitede ihale yolsuzluğu

Operasyonların bir diğer ayağını ise kamu ihalelerine fesat karıştıran şebeke oluşturdu. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde görev yapan bazı kamu görevlilerinin, çeşitli firma yetkilileriyle örgütlü bir şekilde hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin, kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara haksız menfaat sağlayarak kamu zararına neden oldukları iddiaları üzerine 45 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Kara para aklayan 10 kişiye gözaltı

Aynı saatlerde gerçekleştirilen bir diğer operasyonla ise yasa dışı yollardan elde edilen gelirlerin aklanmasının önüne geçildi. '1072 Sayılı Kanuna Aykırılık ve Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan elde edilen gelirlerin sisteme sokularak aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada operasyonlara konu olan soruşturmaların tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de FETÖ ve Yolsuzluk Operasyonu: 133 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de FETÖ ve Yolsuzluk Operasyonu: 133 Gözaltı - Son Dakika
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