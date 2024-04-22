İzmir\'de Firari Hükümlü Eşini Bıçakla Rehin Aldı

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İzmir'in Konak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, evine gelip iki çocuğuyla birlikte eşini bıçakla rehin aldı. Yaklaşık 3 saat direnen şahıs, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Olay, dün akşam saat 16.00 sıralarında Atilla Mahallesi 467. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz D.'nin (43) evine gelip, 2 çocuğu ile eşini rehin aldığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat polislerinin de adrese geldiğini fark eden Yılmaz D. apartman boşluğuna çıktı. Yılmaz D.'nin rehin aldığı ve büyük korku yaşayan eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi.

Yaklaşık 3 saat direndi

Polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan firari Yılmaz D. teslim olmamak için direndi. Yaklaşık 3 saat devam eden ikna çabaları sonucunda şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler müdahale yaptı. Elinde bıçak bulunan Yılmaz D. etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR