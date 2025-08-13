İzmir\'de gazete binasına silahlı saldırı kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde Evrensel Gazetesi İzmir Temsilciliği tabelasına, tabancayla ateş açılma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesinde bulunan Evrensel Gazetesinin İzmir Temsilciliğine, saat 01.30 sıralarında 7 el ateş açıldı. Saçmalar binanın dış cephesine ve gazete tabelasına isabet ederken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve yapılan çalışmalar sonucunda İ.H.B. ve İ.C. adlı 2 kişi şüpheli belirlendi. İ.H.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR