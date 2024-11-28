İzmir'de genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika
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İzmir'de genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada

İzmir\'de genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada

İzmir'in Balçova ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün altında kalan 24 yaşındaki hasta bakıcı Gizem Soylu'nun hayatını kaybettiği kaza anı, araç içi kamerasınca görüntülendi.

28.11.2024 15:55  Güncelleme: 15:58
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İzmir'in Balçova ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün altında kalan 24 yaşındaki hasta bakıcı Gizem Soylu'nun hayatını kaybettiği kaza anı, araç içi kamerasınca görüntülendi. Hazırlanan iddianamede, 'taksirle adam öldürme suçu'ndan 6 yıla kadar hapsi istenen kadın şoförün kaza öncesi ışıklardan başlamak üzere telefonla ilgilendiğinin gözlemlendiği detayına yer verildi.

Kaza, 6 Kasım'da akşam saat 19.00 sıralarında İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ESHOT sürücüsü kadın A.A. (45) idaresindeki belediye otobüsü, kavşaktan dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Gizem Soylu'ya (24) çarptı. Kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Soylu, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kız burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasta bakıcı olduğu öğrenilen Gizem Soylu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü A.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Genç kızın hayatını kaybettiği kaza anının araç içi kamera kaydı da ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün önüne çıkan Gizem Soylu'ya otobüsün çarptığı, ön camların kırıldığı ve sürücü A.A.'nın çığlık attığı anlar yer aldı.

"Frene bastım ancak otobüs hemen durmadı"

Kazanın ardından gözaltına alınan ve sevk edildiği mahkemece tutuklanan A.A.'nın ifadesi de ortaya çıktı. Sürücü A.A.'nın ifadesinde, "Lambalarda durduktan sonra yeşil ışık yandığında sağıma soluma bakarak geçmeye devam ettim. Lambayı geçer geçmez dönerken, kişi önüme fırladı. Hemen frene bastım ancak otobüs hemen durmadı. Kaza meydana geldi. Kaza anından önce telefonumla oynamadım. Telefonuma bakarken, ışıklarda bekliyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ederim" dediği öğrenildi.

6 yıla kadar hapsi istendi

Kaza tespit tutanağına göre şoför A.A., 'Araçların kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmaması' ve 'Yaya yolu ve okul geçitleri bulunan alanlardaki geçitlerde yayalar için ışıklı işaretler olmasına rağmen bu işaretleri görmezden gelme'den kusurlu bulundu. Savcılık şüphelinin kaza öncesi ışıklardan başlamak üzere telefonla ilgilendiğinin gözlemlenmesi, kusur durumunun şüpheli aleyhine ağırlaşarak değişme ihtimalinin bulunduğuna da iddianamede yer verdi. Otobüs şoförü A.A. hakkında, 'Taksirle adam öldürme suçu'ndan, 6 yıla kadar hapis istenirken, mahkeme iddianameyi kabul etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika

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