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İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı - Son Dakika
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İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında pompalı tüfekle çatıştı. Olayda 4 kişi yaralandı. Çatışma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

15.01.2024 - 07:53,
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında pompalı tüfekle çatıştı. 4 kişinin yaralandığı çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

POMPALI TÜFEKLE ATEÇ AÇTI

Dün saat 14.00 sıralarında Örnekköy Pazaryeri yakınında H.U. (16), sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle tartıştıktan sonra evine dönüp pompalı tüfeği aldı. Ailenin evine pompalı tüfekle ateş eden H.U.'ya aile bireyleri de yine pompalı tüfekle karşılık verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çatışma sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

ANBEAN KAMERADA

Sokakta çıkan çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, sokaktan kendisine pompalı tüfekle ateş eden bir kişiye çatıdan pompalı tüfekle karşılık verildiği anlar yer aldı. Daha sonra çatıdan ateş eden kişinin elindeki silahı başka bir kişinin alıp götürdüğü anlar da yer aldı. Görüntüyü çeken vatandaşın, " Teksas'a çevirdiler" diye bağırıp tepki vermesi de dikkat çeken detay olarak yer aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının beyanı ile olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.U. (16) adlı genci suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. H.U.'ya pompalı tüfekle karşılık veren şüpheliyi tespit etme çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İzmir\'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • ramazan yazar: İbret için bu 16 yaşında ki genç denilen psikopati asmak lazım.bu ne en ufak olayda bıçak silah pompalı..ağır cezalar önleyici cezalar aramalar reklam ikazlar lazım acilen Yanıtla 1 0

Karşıyaka, Pazaryeri, Örnekköy, İzmir, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı - Son Dakika
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