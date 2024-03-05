İzmir\'de Helikopter Kazası: 1 Kişi Yaralandı

İzmir'in Urla ilçesinde boş araziye zorunlu iniş yaptığı esnada yan yatan ve içerisinde bulunan 1 kişinin yaralandığı helikopter kazasıyla ilgili İzmir Valiliği açıklama yayımladı.
Urla'nın Bademler ilçesinde boş bir araziye zorunlu iniş yapan helikopterin içerisinde bulunan 3 kişiden 1'i yaralandı. Olay yerinde çalışmalar sürerken, İzmir Valiliği olayla ilgili açıklama yayımladı.
Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı, eğitim amaçlı faaliyet gösteren askeri helikopter, Urla ilçesi Bademler Mahallesi sınırlarında acil olarak sert iniş yapmış, helikopterdeki 3 mürettebattan 1 personel yaralanmış, 2 personel olaydan herhangi bir yara almadan kurtulmuşlardır. Tüm personelin olay yerinden sorunsuz olarak nakilleri sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İZMİR
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