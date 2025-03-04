İzmir'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 1 Yaralı, 14 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 1 Yaralı, 14 Gözaltı

İzmir Kemalpaşa'da iki aile arasında av tüfeğiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 14 kişi gözaltına alındı.

04.03.2025 17:02
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Husumetli aile mahalle ortasında av tüfeği ve bıçakla tartıştı: 1 yaralı 14 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan av tüfekli, bıçaklı tartışmada 1 kişi yaralandı, 14 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kemalpaşa Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.T., elindeki av tüfeğiyle etrafa bağırarak ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kavgayı sonlandırdı. Kavga esnasında B.T.'nin olay yerine getirdiği bıçağa ve F.T.'nin elinde olan av tüfeğine el konuldu.

14 gözaltı

Öte yandan kavgada kolundan hafif yaralanan 1 kişi kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 1 Yaralı, 14 Gözaltı - Son Dakika

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