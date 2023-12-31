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İzmir'de iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen iş kazasında, İsa Soylu adlı işçi metal kalıp altında kalarak hayatını kaybetti. Soylu'nun cenazesi Denizli'de defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir\'de iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
31.12.2023 - 15:25,
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İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Coraklar Mahallesi 5012 sokakta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 21.30 sıralarında bir fabrikada kalıp bölümünde çalışan işçi İsa Soylu'nun üzerine metal kalıp düştü. Metal kalıp altında kalan işçi Soylu yaralandı. Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan Soylu, ilk müdahalesinin ardından İzmir'de bir hastaneye sevk edildi. İsa Soylu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası İsa Soylu'nun cenazesi Denizli'de toprağa verilecek.

Öte yandan, Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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