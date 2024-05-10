İzmir Konak'ta Kaçak Silah İmalathanesine Operasyon: 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir Konak'ta Kaçak Silah İmalathanesine Operasyon: 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İzmir Konak\'ta Kaçak Silah İmalathanesine Operasyon: 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak silah imalatı yapıldığı belirlenen adreste 7 ruhsatsız tabanca ve silah parçaları ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, 2'sinin kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

10.05.2024 02:13
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İzmir'in Konak ilçesinde kaçak silah imalatı yapıldığı belirlenen adrese, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ve silah parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'sinin kesinleşmiş hapis cezasıyla da arandığı ortaya çıktı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kuruçay semtinde bulunan bir adreste silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

3 şüpheliden 2'si firari çıktı

Operasyon kapsamında olayla ilgili S.D. ve B.E. ile M.L. gözaltına alınırken, yapılan sorgulamada S.D.'nin cezaevi firarisi olduğu ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, B.E.'nin ise hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Konak'ta Kaçak Silah İmalathanesine Operasyon: 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Konak'ta Kaçak Silah İmalathanesine Operasyon: 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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