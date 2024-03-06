İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısında geçmek isterken tırın altında kalan kağıt toplayıcısının öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi Yeni Girne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Kadir Alp (77), ışıklardan yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada araçlara yanan kırmızı ışık yeşile döndüğünde, Otoyol istikametine giden A.E. idaresindeki 34 BED 719 plakalı tır, aracın kör noktasında bulunduğu iddia edilen Kadir Alp'i görmeyerek aracı hareket ettirdi. Kadir Alp tırın altında kalırken, tır sürücüsü kazayı fark ederek aracını durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Kadir Alp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adli kontrolle serbest
Polis ekipleri tarafından gözaltına alına tır sürücüsü A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü A.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Kağıt Toplayıcısının Öldüğü Kaza Sonrası Sürücü Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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