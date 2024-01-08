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İzmir'de kamyonet yayalara çarpıp iş yerine dalmıştı, dehşet anlarını anlattılar - Son Dakika
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İzmir'de kamyonet yayalara çarpıp iş yerine dalmıştı, dehşet anlarını anlattılar

İzmir'in Buca ilçesinde freni boşalan kamyonetin kaldırımda bulunan yayalara çarparak iş yerine daldığı ve 5 kişinin yaralandığı anların yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazayı gören vatandaşlar yaşanan dehşet anlarını anlattı. Olay sonrasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sürücü ise gözaltına alındı ancak mağdurlar şikayetçi olmadı.

08.01.2024 - 15:22,
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İzmir'de kamyonet yayalara çarpıp iş yerine dalmıştı, dehşet anlarını anlattılar

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, freni boşalan kamyonetin kaldırımda bulunan yayalara çarparak iş yerine daldığı ve 5 kişinin yaralandığı anların yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, vatandaşlar yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Kaza, 6 Ocak tarihinde Buca ilçesi İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, babasına ait nakliye aracını kullanan S.A. (28), idaresindeki kamyonetin freni boşaldı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, hızla kaldırımda bulunan yayaların arasına dalarak bir iletişim mağazasına girdi. Aracın çarpmasıyla kazazedelerden 2'si camları kırılan iş yerine savrulurken, bu esnada aracın çarptığı iş yerinde bulunan bir reklam panosu da o sırada içeride olan bir vatandaşın üstüne yıkıldı.

Yaşanan feci kazanın ardından ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan 5 kişi ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar buradaki tedavilerinin ardından bir süre sonra taburcu oldu.

Dehşet kazayı anlattılar

Dehşet verici kazayı anlatan çevredeki esnaflardan Vedat Altürk (48), "Kendi dükkanımızın içerisindeydik. O sırada büyük bir bağrışma sesleri duyduk. Direk dışarı çıktığımızda kamyonetin iş yerine girdiğini ve kaldırımdaki vatandaşları da içeriye sokmuş olduğunu gördük. Gördüğüm kadarıyla 3-4 tane yaralı vardı. Önce yardımlarına koştuk, ardından ambulans çağırdık. İnanılmaz bir kazaydı" dedi. Bir iş yerinde çalışan ve kazayı anlatan Aysel Yenice ise "O sırada kapının önünde 3 kişi muhabbet ediyor. Biri fark ediyor aslında ama kamyonet direk üstüne geldiği için hiçbir şekilde hamle yapamıyor. Biri dışarı doğru savruluyor,2'si içeri doğru giriyor. Daha sonra kamyonetin sürücüsü araçtan iniyor ve yaralılara yardım etmek için koşuyor aslında. Olayın şokundaydı o da açıkçası. Arkadaşım da kazadan 10 saniye önce kaldırımda yürüyordu. Tam o geçti, arkasından bir kişi daha geçti kamyonet içeriye girdi" ifadelerini kullandı.

Feci kazanın yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı

Feci kazanın yen kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kaldırımdaki vatandaşlara kamyonetin çarptığı, içeride bulunan bir müşterinin yanındaki çocuğu dışarı çıkarıp yaralıların yardımına koştuğu, çevredeki esnaflar ile vatandaşların olay yerine geldiği görülüyor.

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ve kazanın mağduru vatandaşlar ile iş yeri sahibinin araç sürücüsünden şikayetçi olmadığı öğrenilmişti.

İzmir\'de kamyonet yayalara çarpıp iş yerine dalmıştı, dehşet anlarını anlattılar
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kamyonet yayalara çarpıp iş yerine dalmıştı, dehşet anlarını anlattılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de kamyonet yayalara çarpıp iş yerine dalmıştı, dehşet anlarını anlattılar - Son Dakika
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