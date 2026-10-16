İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari yakalanıp adli makamlara sevk edildi - Son Dakika
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İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari yakalanıp adli makamlara sevk edildi

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İzmir\'de kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari yakalanıp adli makamlara sevk edildi
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İzmir'de dün kent genelinde yürütülen denetim ve operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edilen şüphelilerden birinin 34 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunuyor.

İzmir'de polis ekiplerince dün yürütülen çalışmalarında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma yürüttü. Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde, uyuşturucu madde suçlarından 10 yıl 1 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. ile hırsızlık ve cezaevi firarı suçlarından 20 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan M.K. yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen çalışmada ise hırsızlık, iftira ve cezaevinden kaçma suçlarından 34 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası olan Z.D. yakalanarak gözaltına alındı. Güven Timlerinin takibinde ise uyuşturucu madde ithal etme suçundan 10 yıl hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası bulunan İ.S. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Farklı adrese yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaGüncelİzmirSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari yakalanıp adli makamlara sevk edildi - Son Dakika
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