İzmir'de Kimya Fabrikasında Yangın! - Son Dakika
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İzmir'de Kimya Fabrikasında Yangın!

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Çiğli'deki kimya fabrikasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Patlamalar devam ediyor.

06.11.2024 13:17
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İzmir'de kimya fabrikasında yangın ve patlamalar: 2 yaralı

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale sürerken, yandaki fabrikaya da sirayet eden yangında dumandan etkilenen 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yangın Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokakta bulunan bir kimya fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında çıkan alev ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kimyasal maddelerin alev alması sonucu alevler kısa sürede parlarken, yangın yandaki fabrikaya da sirayet etti. Yanan maddelerden dolayı ara ara patlamaların meydana geldiği bölgedeki alevlere itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilendiği öğrenilen 2 kişiye de sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangında iş yeri yakınında bulunan 2 aracın da hasar gördüğü öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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