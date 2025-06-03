Komşuları karı-kocayı silahla vurdu, birinin durumu ağır

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Cengizhan Mahallesi 1620/39 Sokakta vahşet yaşandı. Aralarında uzun zamandır tartışma yaşandığı öğrenilen komşular M.U.D. (28) ile karı-koca olan Ö.B. ve E.B. arasında sabah saatlerinde yine gerginlik yaşandı.

KOMŞULARINI SİLAHLA VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını alan M.U.D., karı-kocaya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ö.B. ile E.B. yaralanırken silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralı karı-koca sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ö.B. adlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, karı-kocanın hastanedeki tedavileri sürüyor.

SALIRGAN GÖZALTINDA

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri M.U.D.'yi gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının gerçekleştiği yerde incelemede bulunurken, gözaltına alınan M.U.D.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.