İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Cengizhan Mahallesi 1620/39 Sokakta vahşet yaşandı. Aralarında uzun zamandır tartışma yaşandığı öğrenilen komşular M.U.D. (28) ile karı-koca olan Ö.B. ve E.B. arasında sabah saatlerinde yine gerginlik yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını alan M.U.D., karı-kocaya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ö.B. ile E.B. yaralanırken silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yaralı karı-koca sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ö.B. adlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, karı-kocanın hastanedeki tedavileri sürüyor.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri M.U.D.'yi gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının gerçekleştiği yerde incelemede bulunurken, gözaltına alınan M.U.D.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Komşuları karı-kocayı silahla vurdu, birinin durumu ağır - Son Dakika
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