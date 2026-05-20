İzmir\'de Kurban Bayramı Öncesi Denetimler

20.05.2026 13:40
İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, otogarlarda bilet fiyatları ve sebze-meyve hallerinde denetim yapıyor.

Kurban Bayramı tatili öncesinde İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin otogarda denetimleri devam ediyor.

Bayram tatili öncesi il ve ilçelerde şehirlerarası yolcu taşımacılığı hizmeti veren otogarlar ile sebze-meyve hallerinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, otogarlarda özellikle bilet ücretlerinin vatandaşların görebileceği bir biçimde işletmelerce sunulup sunulmadığı, bilet fiyatlarında haksız fiyat artışı yapılıp yapılmadığı, tarifeye aykırı uygulamaların bulunup bulunmadığı, tüketiciyi yanıltıcı işlemler ve haksız rekabete yol açabilecek uygulamaların var olup olmadığı hususları titizlikle inceliyor.

Meyve sebze hallerinde ise ürünün hal kayıt sisteminde bildiriminin bulunup bulunmadığı, bildirimin içeriği ile fiziki ürünün uyumlu olup olmadığı hususlarıyla, sebze meyve ürünlerinin fiyat hareketleri, stokçuluk, kayıt dışı faaliyetler ve piyasa dengesini bozabilecek uygulamalar yakından takip ediliyor; vatandaşın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli kontroller yapılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı hizmeti sunulan otogarlarda yapılan denetimlerde, 67 seyahat işletmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı eylemleri tespit edilerek bu işletmelere 615 bin 815 TL idari para cezası uygulandı. Otogarlardaki kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde kanun ve yönetmeliğe aykırı uygulamaları tespit edilen işletmelere de 63 bin 568 TL idari para cezası kesildi. Yine Buca, Menemen, Ödemiş, Selçuk ve Bergama ilçelerindeki sebze meyve hallerinde toplam 73 işletmede denetim gerçekleştirildi.

Diğer yandan yapılan denetimlerde işletmelerin haksız fiyat artışı yönünden de inceleme ve değerlendirilmeleri sürdürülürken, haksız fiyat artışı yaptığı kanaatine varılan işletmeler, haklarında idari işlem tesis edilmek üzere Bakanlığın Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirildiği kaydedildi. Açıklamanın devamında, "İzmir Ticaret İl Müdürlüğü olarak amacımız; bayram tatili öncesi ve tatil sürecinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasını önlemek, adil ve şeffaf ticaret düzenini korumak ve piyasadaki fırsatçı uygulamalara karşı etkin mücadeleyi sürdürmektir. Denetimlerimiz bu süreçte aralıksız devam edecektir" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

