İzmir\'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürüne silahlı saldırı

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İzmir'de, Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen'e yönelik silahlı saldırıda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, saldırgana yardım eden kadın ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 08.15 sıralarında Konak ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, aracına binmek üzere olan Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen (31), kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sol ayak bileğinden yaralanan Dikmen, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince en yakın hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan tutuklandı

Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırganı ve saldırgana yardım eden şüphelinin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan M.Ö. ve olay anında ve sonrasında kendisine yardım eden Y.A. isimli kadın şahıs ekiplerce yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö., tutuklanırken, Y.A., ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İZMİR