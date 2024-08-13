İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürüne silahlı saldırı - Son Dakika
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İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürüne silahlı saldırı

İzmir\'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürüne silahlı saldırı

İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen'e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda yaralanan Dikmen hastaneye kaldırıldı. Saldırgan tutuklandı, yardım eden kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.08.2024 10:05  Güncelleme: 10:08
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İzmir'de, Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen'e yönelik silahlı saldırıda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, saldırgana yardım eden kadın ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 08.15 sıralarında Konak ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, aracına binmek üzere olan Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen (31), kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sol ayak bileğinden yaralanan Dikmen, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince en yakın hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan tutuklandı

Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırganı ve saldırgana yardım eden şüphelinin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan M.Ö. ve olay anında ve sonrasında kendisine yardım eden Y.A. isimli kadın şahıs ekiplerce yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö., tutuklanırken, Y.A., ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürüne silahlı saldırı - Son Dakika

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