İzmir\'de Narkotik Operasyonunda Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir'in Bornova, Buca ve Menderes ilçelerinde Narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Bir operasyonda ise çay kutularının içerisinde kargolanmak üzere yerleştirilen uyuşturucu madde ise şaşkınlık oluşturdu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Buca ilçesinde bir kargo firmasının aracına yönelik yapılan aramalarda, 110 bin 540 adet sentetik ecza ele geçirildi ve olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Menderes ilçesinde bir araca yönelik yapılan operasyonda ise bin 20 gram metamfetamin maddesi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şeytanın aklına gelmez

Öte yandan, Bornova ilçesinde bulunan bir kargo firmasından, kargo paketiyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi edinen Narkotik ekipleri, adreste operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, çay kutularının içerisine gizlenmiş halde, 14 kilo 150 gram skank esrar maddesi olduğu görüldü. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk ettirildi. - İZMİR