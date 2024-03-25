İzmir\'de Olumsuz Hava ve Deniz Şartları Nedeniyle Arabalı Vapur ve Yolcu Gemisi Seferleri İptal Edildi

3.Sayfa

İzmir'de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici olarak iptal edildi.

İzmir'de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici olarak iptal edildi. İZDENİZ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri saat 14.40 itibariyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." - İZMİR