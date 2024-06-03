İzmir'de silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir\'de silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Saldırıya maruz kalan kişinin, 16 Mayıs'ta öldürülen hastane personelinin öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan bir kişinin babası olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.06.2024 13:38
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İzmir'in Konak ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Silahlı saldırıya maruz kalan kişinin, 16 Mayıs günü tabancayla vurularak öldürülen hastane personelinin öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan bir kişinin babası olduğu ortaya çıktı.

Olay 31 Mayıs saat 02.00 sıralarında Hilal Mahallesi 1210 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilinde bulunan iki çocuk babası Gerçek Atçı (45), silahlı saldırıya uğradı. Atçı, otomobilinin içerisinde kanlar içerisinde kalırken durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gerçek Atçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Atçı'nın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı saldırının yaşandığı yerde çalışmalar yürütürken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan meydana gelen cinayet anı, sokak ve yakınındaki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin, Gerçek Atçı'nın otomobilini takip ettikleri ve sokakta silahla ateş edip olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

Plakasız otomobille 3 saat takip etmiş

Olay yerinde güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda çalışma yürüten İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ve Analiz Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların Gerçek Atçı'nın aracını plakasız araçla yaklaşık 3 saat boyunca takip ettikleri, olay esnasında araçta 5 kişi oldukları, Atçı'nın kullandığı aracının güvenlik kamerası bulunmadığını düşündükleri sokağa girdiği esnada araçtan inen 3 şüphelinin konuyu gerçekleştirdiği ve aynı araçla olay yerinden kaçtıklarını tespit etti.

Hastane personelinin öldürülmesiyle ilgili intikam detayı

Yürütülen titiz çalışma sonucu olayın failleri olan A.E.(17), E.E. (34), M.M. (26), R.Ç. (28) ve A.K.(26) adlı 5 kişi, Çiğli ilçesinde saklandıkları adrese yapılan operasyonda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 16 Mayıs günü Emir Sultan Mahallesi'nde öldürülen hastane personeli Yücel Ecelioğlu'nun (37) yakınları olduğu, otomobilinde öldürülen Gerçek Atçı'nın ise bu cinayet dolayısıyla tutuklanan R.A.'nın (22) babası olduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri biten 5 şüpheli, adliyeye sevk edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Konak, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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