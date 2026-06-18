İzmir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi - Son Dakika
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İzmir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

İzmir\'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi
18.06.2026 10:31
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Bayındır'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi hafif yaralandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 22 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bayındır ile Alankıyı Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soma'dan Bayındır'a tarım işçilerini getiren minibüs, iddiaya göre fren sisteminde yaşanan arıza nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bayındır ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kazada can kaybı yaşanmazken, yaralanan 22 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi - Son Dakika
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