İzmir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

İzmir\'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi
18.06.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiraz'da aşırı yağış nedeniyle devrilen minibüste 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle tarladan dönen tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kiraz ilçesi Çayağzı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kiraz'ın Cevizli Mahallesi'nden Ödemiş'in Bademli Mahallesi'ne tarım işçisi olarak çalışmaya giden vatandaşlar, bölgede aniden bastıran aşırı yağış nedeniyle çalışamayarak köylerine geri dönmek üzere yola çıktı. A.G. (52) idaresindeki 35 BD 184 plakalı 12 kişilik işçi servisi, dönüş yolunda kayganlaşan zeminin de etkisiyle kontrolden çıkarak sağa devrildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, araçta yolcu olarak bulunan Gülseren Gezginer'in (50) hayatını kaybettiği belirlendi. Gezginer'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan kafatasında açık yara bulunan A.E. (23) hayati tehlikesi sebebiyle İzmir Yeşilyurt Hastanesi'ne, kaburgasında kırıklar bulunan S.K. (26) ise yine hayati tehlike kaydıyla Ödemiş'teki hastaneye sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan ve hayati tehlikesi bulunmayan N.K. (34), G.K. (20), K.A. (17), Y.K. (46), M.G. (46), A.Y. (51), S.Ş. (34) ve N.K.'nin (45) tedavileri ve sağlık kontrolleri sağlandı.

Meydana gelen trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü A.G.'nin tedavisinin ardından ifadesine başvurulacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kiraz, Tarım, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ejderha Nefesi’ne Dikkat Ejderha Nefesi'ne Dikkat!
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2,5 milyon TL’ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı 2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
10:46
Yolcu minibüsünde dehşet anları: Kaçırdığı minibüsle kaza yapıp öldü
Yolcu minibüsünde dehşet anları: Kaçırdığı minibüsle kaza yapıp öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 12:29:47. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.