İzmir'in Çiğli ilçesinde iki grup arasında trafikte çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay geçtiğimiz Salı günü saat 16.30 sıralarında, Ataşehir Mahallesi Anadolu Caddesi'nde bulunan bir çiçekçinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan İ.Ö. (51) ile başka bir araçta bulunan A.K. (45) ve E.S.K. (20) arasında trafikte laf dalaşı çıktı. Gerginliğin artması sonucu iki grup araçlarını durdurup bir çiçekçinin önünde tartışmaya başladı. Bu esnada çiçekçi dükkanı sahipleri B.Ö. (52) ve oğulları T.Ö. (33) ile A.Ö. (23) de kavgaya dahil oldu. Çiçekçinin oğlu A.Ö., iş yerinde bulunan tabancayı alıp A.K. ve E.S.K.'ye ateş etti. Saldırganın daha sonra tabancayı bir otomobile saklayıp, motosikletle olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyüyen kavga polis ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınırken, tabancayla bacaklarından vurulduğu belirlenen yaralılar A.K. ve E.S.K., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 20 yaşındaki E.S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.
Kavga anı kamerada
Meydana gelen kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Görüntüde kalabalık grubun kavga ettiği, polisin grupları zorlukla ayırmak istediği anlar yer aldı.
Saldırgan tutuklandı
Öte yandan olayla ilgili İ.Ö., T.Ö. ve B.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan saldırgan A.Ö. de yapılan çalışmalar sonucunda Karşıyaka ilçesinde polislerce yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö., T.Ö. ve B.Ö adli kontrol şartıyla salıverilirken, A.Ö. ise tutuklandı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de trafik kavgasında 2 kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika
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