İzmir\'de Tren ve Otomobil Çarpıştı

İzmir'in Konak ilçesinde, hemzemin geçitte otomobil ile yük treninin çarpıştığı kaza anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, önceki gün Basmane- Halkapınar istasyonları arasında sefer yapan bir yük treninin geçişi sırasında meydana geldi.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Hemzemin geçide kontrolsüz şekilde giren sürücüsü bilinmeyen otomobil, yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre sürüklenen otomobilde maddi hasar oluşurken, kazada yaralan olmadı. Kaza nedeniyle duran tren seferleri aracın kaldırılmasıyla yeniden başladı.