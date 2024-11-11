İzmir'de Tüfekle Yaralama Olayı - Son Dakika
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İzmir'de Tüfekle Yaralama Olayı

İzmir\'de Tüfekle Yaralama Olayı

Bayraklı'da iki grup arasında çıkan tartışmada H.İ.E. pompalı tüfekle yaralandı, A.K. gözaltında.

11.11.2024 15:01
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında meydana gelen tartışmanın ardından bir kişi, pompalı tüfekle vurularak yaralandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.E. (39), bir süredir aralarında husumet bulunan A.K. (37) ile konuşmak için evinin önüne gitti. Kendisiyle konuşmak istemeyen A.K. ise evinin önünde önce havaya sonra da H.İ.E.'ye doğru pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden H.İ.E., yaralanarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan H.İ.E.'yi ambulansla özel bir hastaneye sevk etti. Şüpheli A.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandığı belirlenen H.İ.E.'nin tedavisi sürüyor.

O anlar kamerada

Öte yandan, yaşanan korku dolu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, A.K.'nin kapısına giden H.İ.E.'ye tüfekle ateş açtığı, vurulan H.İ.E.'nin otomobilin arkasına saklandıktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Tüfekle Yaralama Olayı - Son Dakika

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