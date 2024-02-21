İzmir Konak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 508 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir Konak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 508 Gram Bonzai Ele Geçirildi

İzmir Konak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 508 Gram Bonzai Ele Geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese yönelik yapılan baskında, Güven Timleri polisi tarafından 1 kilo 508 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheliden biri tutuklandı.

21.02.2024 10:23  Güncelleme: 10:23
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İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese yönelik Güven Timleri polisi tarafından yapılan baskında, 1 kilo 508 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılan bir adresi belirledi. Savcılıktan alınan izin doğrultusunda adrese 19 Şubat günü operasyon gerçekleştirilirken, yapılan aramada, 1 kilo 508 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Baskın esnasında bir anda polisi karşısında gören şüphelilerden biri neye uğradığını şaşırırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Konak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 508 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Konak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 508 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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