İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 121 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 121 Bin Hap Ele Geçirildi

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 121 Bin Hap Ele Geçirildi
01.07.2026 09:58
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Bornova ve Konak'ta düzenlenen operasyonda 121 bin uyuşturucu hap ve 44 kg madde ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 121 bin 816 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ve Konak ilçelerindeki iki ayrı adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı ve bu maddelerin sokak satıcılarına dağıtılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; 121 bin 816 adet uyuşturucu nitelikli hap ile bu hapların yapımında kullanılan 44 kilo 694 gram ham madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.U. ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hamster Coin, Güvenlik, Narkotik, 3. Sayfa, Bornova, Konak, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 121 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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