İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

İzmir'in Bayındır ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda düğmeye bastı. Ekipler, 24 Haziran günü saat 06.00 sıralarında önceden belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda Ç.Y., F.E. ve Ö.K. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımında yararlanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. Suç unsurlarıyla birlikte yakalanan Ç.Y., F.E. ve Ö.K., işlemleri yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR