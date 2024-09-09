İzmir'de Cep Telefonu Gaspı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Cep Telefonu Gaspı: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir\'de Cep Telefonu Gaspı: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek cep telefonunu gasp eden üç zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.09.2024 10:10
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İzmir'de bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek cep telefonunu gasp eden üç zorba, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Konak ilçesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince sahil bölgesinde 3 şüphelinin bıçakla tehdit etmek suretiyle bir vatandaşın cep telefonunu gasp ettiklerini tespit etti. Yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucunda E.A, U.Y ve yabancı uyruklu S.A olduğu tespit edilen şüpheliler yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Cep Telefonu Gaspı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Cep Telefonu Gaspı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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