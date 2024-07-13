İzmir'de Yağmurda Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Yağmurda Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Yağmurda Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Görüntülerde olay anlarına dair detaylar yer alıyor.

13.07.2024 15:21  Güncelleme: 15:35
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İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmış ve hayatını kaybetmişti.

2 arkadaşın ölüme gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettikleri anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken mazgalın bulunduğu noktada akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar yer aldı. Kamera görüntülerinde ayrıca, bölge esnafının da yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Mazgallardan daha öncede dumanlar çıkmış, belediye çalışma yapmış

Öte yandan, 9 Ocak 2024 dönemine ait görüntülerde ise yine yağmur sırasında mazgalların olduğu noktada dumanların çıktığı kameralarca kaydedildi. Bir başka görüntü olan 4 Ocak 2024 tarihinde ise belediye ekiplerinin bölgede balyozlarla çalışmalar yaptığı görüntülerde yer alıyor.

23 yaşındaki Deniz, tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisiydi

Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, kendisine yardım etmek isterken akıma kapılıp hayatını kaybeden İnanç Öktemay ile de İzmir Müzisyenler Derneği'nden arkadaş oldukları belirtildi. Öktemay'ın da İzmir'de esnaflık yaptığı öğrenildi.

Bölgede incelemeler devam ediyor

Olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulunuyor. Yetkililer, ilk olarak kanalizasyon çevresinde elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle kazı çalışması yaptı. Ekipler yine bölgede de cihazlarla elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etti.

Avukat Sırma: "İhmaller var"

Bölge esnafı ise daha önce defalarca elektrik kaçağını şikayet ettiğini söyledi. Bölgede incelemelerde bulunan Avukat Çiçek Sırma da, olayda ihmallerin olduğunu ifade etti. Şikayetlere rağmen önlem alınmadığını aktaran Sırma, "Rögardan elektrik akımının geçtiği sabit olup, daha öncede elektrik kabloların yanması nedeniyle rögardan dumanlar çıkmaktadır. Olayın marketle bir ilgisinin olmadığı açık. Bu sorumlular bilirkişilerce tespit edilecektir" dedi.

Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in memleketi Osmaniye'de defnedileceği öğrenilirken, İnanç Öktemay'ın ise bugün Buca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yağmurda Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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