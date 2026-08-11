İzmir\'de Yangın: Anneanne ve Torunu Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında anneanne ve torunu hayatını kaybetti.

Yangın, dün akşam saatlerinde Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi 8424/3 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Evden yükselen dumanı ve alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Evde yapılan kontrolde Rezan Korkmaz (56) ile torunu Yiğit Bulut Aydın'ın (4) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yapılan incelemenin ardından anneanne ve torunun cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan anneanne Rezan Korkmaz'ın hurda toplayarak geçimini sağladığı belirtildi.

Doğum gününü kutlayacaktı

Yiğit Bulut Aydın'ın ise 23 Ağustos'ta doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi.