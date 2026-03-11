İzmir'de Yaya Ölümüne Neden Olan Taksici Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde çarptığı yayanın ölümüne neden olan taksici kameralardan tespit edilip kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziler Caddesi üzerinde bir kişinin yol ortasında hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında ölen kişinin Halil Çakmak (56) olduğu belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Halil Çakmak'a F.F.'nin (55) kullandığı 35 T 5682 plakalı taksinin çarptığı ve kaza sonrası hızla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheli F.F.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR