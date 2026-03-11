İzmir'de Yaya Ölümüne Neden Olan Taksici Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Yaya Ölümüne Neden Olan Taksici Yakalandı

11.03.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak'ta bir yayanın ölümüne sebep olan taksici, güvenlik kameralarıyla tespit edilip yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde çarptığı yayanın ölümüne neden olan taksici kameralardan tespit edilip kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziler Caddesi üzerinde bir kişinin yol ortasında hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında ölen kişinin Halil Çakmak (56) olduğu belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Halil Çakmak'a F.F.'nin (55) kullandığı 35 T 5682 plakalı taksinin çarptığı ve kaza sonrası hızla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheli F.F.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Yaya Ölümüne Neden Olan Taksici Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

14:25
Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekildi İşte eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte eşleşmeler
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:33
İBB davasında savunmalar sürüyor: Bunlar rüşvetse neden tapu masraflarını ben ödedim
İBB davasında savunmalar sürüyor: Bunlar rüşvetse neden tapu masraflarını ben ödedim?
13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 14:41:33. #.0.5#
SON DAKİKA: İzmir'de Yaya Ölümüne Neden Olan Taksici Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.