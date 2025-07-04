İzmir\'deki Yolsuzluk Operasyonunda Eski Başkan Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Adliyeye Sevk Edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonu kapsamında, eski belediye başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun dahil olduğu 118 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun dahil olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 1 Temmuz günü yapılan operasyonda, şüphelilerden 137'si yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden eski İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da dahil 118 kişi, Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Diğer 19 şüpheli ile ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi. - İZMİR