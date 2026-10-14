İzmir Dikili\'de 11 suçtan 27 yıl 7 ay cezalı şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde hakkında 11 ayrı suçtan 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlularla mücadele çalışmaları kapsamında istihbari çalışma yürüttü. Bu kapsamda 11 ayrı suçtan hakkında 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.