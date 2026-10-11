İzmir Kemalpaşa\'da cinayet zanlısı jandarma operasyonuyla yakalandı, av tüfeği bulundu

İzmir Kemalpaşa'da cinayet zanlısı jandarma operasyonuyla yakalandı, av tüfeği bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Kemalpaşa'da bir otomobilde bulunan kişi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı, jandarma operasyonuyla yakalanırken cinayette kullanılan ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.
İzmir'de otomobilde bulunan bir kişi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Kemalpaşa ilçesine bağlı Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde, Necdet Bükey Caddesi üzerinde bir otomobil içerisinde ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde araç içerisinde bulunan Ramazan Ç.'nin (48) ateşli silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ramazan Ç.'nin cep telefonunda yapılan incelemede, son görüşmelerini aralarında husumet bulunan G.K. (38) isimli şahısla gerçekleştirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, G.K.'nin kardeşine ait adreste bulunduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda G.K. yakalandı.
Cinayette kullanılan ruhsatsız av tüfeği ise olay yerine yakın bir noktaya atılmış halde ele geçirildi.
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