İzmir Konak'ta Yağış Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümüyle İlgili 29 Kişi Hakkında Gözaltı Talimatı Verildi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA