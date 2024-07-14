İzmir Konak'ta Yağış Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümüyle İlgili 29 Kişi Hakkında Gözaltı Talimatı Verildi - Son Dakika
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İzmir Konak'ta Yağış Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümüyle İlgili 29 Kişi Hakkında Gözaltı Talimatı Verildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Konak'ta yaşanan sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan ve hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

14.07.2024 11:38
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Konak'ta Yağış Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümüyle İlgili 29 Kişi Hakkında Gözaltı Talimatı Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Konak'ta Yağış Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümüyle İlgili 29 Kişi Hakkında Gözaltı Talimatı Verildi - Son Dakika
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