İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

İzmir'de otomobil alım satımı süsü vererek tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüpheliden 2'si tutuklandı; 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, tüfek, tabanca, fişek, çek ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin toplamda 46 kişiyi mağdur ederek 127 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

29.06.2024 22:23
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İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

İZMİR - İzmir'de otomobil alım satımı süsü vererek tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı; 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, oto galerilerde otomobil alım satımı yaparak ticari faaliyette bulunuyorlarmış gibi gösterip çek kırma yoluyla tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda; 6 adet tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 115 adet fişek ve kartuş, mağdurlara ait çok sayıda evrak ile çek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

127 milyon haksız kazanç elde etmişler

Öte yandan şüphelilerin; 'mağdur ve müşteki kişilere ait çekleri değerinin çok altında kırdıkları ve bu işten yüksek miktarlarda komisyon aldıkları, galerilerinde satışa sunulan araçları mağdur kişilere satılmış gibi göstererek yüksek faiz oranlarıyla para verdikleri' şeklindeki soruşturmalarında, toplam 46 kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 127 Milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

2 tutuklama

Operasyonla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 12 şüpheli attı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

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