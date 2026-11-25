İzmir Narlıdere'de çöp dolu arazideki yangın müdahaleyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Narlıdere'de Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki atık dolu arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Atıkların tutuşmasıyla yükselen kara dumanlar çevreyi duman altında bırakırken kilometrelerce mesafeden görüldü.
İzmir Narlıdere'de çöp ve atıkların gelişigüzel atıldığı boş alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, bugün saat 13.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki çöp ve atıkların bulunduğu arazide meydan geldi. Gelişigüzel atılmış çeşitli atıklar ve çöpler tutuşarak çevreyi duman altında bıraktı. Gökyüzüne yükselen kara dumanlar kilometrelerce mesafeden görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle alevler kısa zamanda kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
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