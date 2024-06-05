İzmir Park AVM'deki Restoranda Yangın Paniği

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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan İzmir Park AVM'deki bir restorana ait bacadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle AVM tedbir amaçlı tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Konak ilçesindeki İzmir Park AVM'de meydana geldi. AVM içerisindeki bir restorana ait bacadan çıkan yangın paniğe sebep oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu arada AVM dumanlarla kaplanınca tedbir amacıyla vatandaşlar ve işyeri çalışanları tahliye edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri en son kattaki restoran bölümündeki yangına hemen müdahale etti.

Paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. AVM'de soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR