İzmir Torbalı'da 4. kattan düşen 12 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir Torbalı'da 4. kattan düşen 12 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti

İzmir Torbalı\'da 4. kattan düşen 12 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğu, dün gece 22.00 sıralarında 4'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk, bugün ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

İzmir'de 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 12 yaşındaki kız çocuğu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün gece 22.00 sıralarında Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi 3625 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan 12 yaşındaki Elifnaz Yeke, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı durumdaki Elifnaz Yeke, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son yolculuğuna uğurlanacak

Elifnaz Yeke'nin cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip Muratbey Mahallesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Torbalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Torbalı, Çocuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir Torbalı'da 4. kattan düşen 12 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Torbalı'da 4. kattan düşen 12 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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