İzmir ve Manisa'da Haziran Ayında 165 Yangına Müdahale Edildi - Son Dakika
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İzmir ve Manisa'da Haziran Ayında 165 Yangına Müdahale Edildi

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa illerinde haziran ayında 45'i orman, 120'si kırsal yangın olmak üzere toplam 165 yangına müdahale edildiğini açıkladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle birlikte yangınlar da artış gösterdi. Vatandaşlara yangınlara karşı hassas olmaları konusunda uyarı yapıldı.

22.06.2024 13:57
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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, haziran ayında İzmir ve Manisa illerinde 45'i orman, 120'si kırsal yangın olmak üzere toplam 165 yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle birlikte yangınlar da çoğaldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa illerinde 1- 21 Haziran tarihleri arasında çıkan yangınlara ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir ve Manisa illerimizde 1-21 Haziran döneminde çıkan, 2023 yılında 9 adet orman yangını ve 18 adet kırsal yangını olmak üzere toplam 27 adet yangına müdahale etmiş iken; 2024 yılında 45 adet orman yangını ve 120 adet kırsal yangını olmak üzere toplam 165 adet yangına 7/24 hızlı ve etkin müdahale ederek özveriyle kontrol altına alan orman kahramanlarına teşekkür ederiz."

Vatandaşlara 'hassas olunması' uyarısı

Öte yandan hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranının düşük ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bugünlerde yangınlara karşı hassas olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir ve Manisa'da Haziran Ayında 165 Yangına Müdahale Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir ve Manisa'da Haziran Ayında 165 Yangına Müdahale Edildi - Son Dakika
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