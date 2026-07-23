İzmit belediyesi soruşturmasında 21 şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika
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İzmit belediyesi soruşturmasında 21 şüpheliye tutuklama talebi

23.07.2026 17:46  Güncelleme: 17:46
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İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında olduğu 30 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından 21'i tutuklama, 9'u adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 30 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Fatma Kaplan Hürriyet dahil 21'i tutuklama, 9'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 21'i tutuklama talebiyle, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerin Fatih Yaşar, Fatma Kaplan Hürriyet, Leyla Kıran, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksek Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Murat Hürriyet, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Gökhan Ercan, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit belediyesi soruşturmasında 21 şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika

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