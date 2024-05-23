İzmit Belediyesi Çilek Hasat Etkinliği Hırsızlık Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Çilek Hasat Etkinliği Hırsızlık Nedeniyle İptal Edildi

İzmit Belediyesi Çilek Hasat Etkinliği Hırsızlık Nedeniyle İptal Edildi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen çilek hasat etkinliği, çileklerin çalınması nedeniyle iptal edildi. Hasattan elde edilecek gelir ihtiyaç sahiplerine bağışlanacaktı.

23.05.2024 13:55  Güncelleme: 13:56
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İzmit Belediyesi tarafından 12 bin dönümlük alana dikilin 25 bin çilek fidesinde bugün hasat yapılıp, geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlanacaktı. Dün gece alana giden yetkililer, çileklerin çalındığını tespit etti. İzmit Belediyesi hasat etkinliğini iptal etmek zorunda kaldı.

İzmit Belediyesi Çayırköy Mahallesi'nde hayata geçirdiği Çilek Köyü projesinde hasata hazırlanıyordu. Vatandaşlar ile birlikte arazide gerçekleşecek hasat sonrası elde edilen gelir ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için harcanacaktı. Bugün gerçekleşecek hasat etkinliği öncesinde son hazırlıkları tamamlamak için alana giden yetkililer, çileklerin olmadığını fark etti. Etkinlik meydana gelen hırsızlık yüzünden iptal edildi.

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Dün gece bahçemizin tellerini kesen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 25 bin çilek fidesinin dikili olduğu, 12 dönümlük arazimizdeki çilekleri toplayarak büyük bir hırsızlık gerçekleştirmişlerdir. Bu hırsızlık olayı, sadece bizim değil, aynı zamanda ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimizin de büyük bir mağduriyetine yol açmıştır. Bu sebeple, bu akşam saat 19.00'da İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in katılımıyla gerçekleşecek olan Çilek Hasat Etkinliği maalesef ertelenmiştir. Olayın faillerinin tespiti ve adalete teslim edilmesi için güvenlik güçleriyle temasa geçilmiştir. Çilek Köyü projemiz kapsamında elde edilen gelirle desteklediğimiz ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimizin eğitimlerine olan katkılarımızı kesintisiz sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Yaşanan bu talihsiz olay nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diler, anlayışları için teşekkür ederiz. Yeni hasat etkinliği tarihini en kısa sürede duyuracağımızın da bilinmesini isteriz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit Belediyesi Çilek Hasat Etkinliği Hırsızlık Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi Çilek Hasat Etkinliği Hırsızlık Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
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