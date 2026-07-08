İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İzmit Belediyesi'nin eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Verit, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, ifadesi tamamlanan Verit'i "rüşvet almak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Şüphelinin hakimlikteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › İzmit Belediyesi'nin eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit hakkında tutuklama talebi - Son Dakika
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