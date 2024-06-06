İzmit'te 18 yaşındaki genç balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmit'te 18 yaşındaki genç balkondan düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki genç, evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak genç kurtarılamadı. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor.

06.06.2024 11:45
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7. kattaki dairenin balkonundan düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, dün Topçular Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanın 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Berkay Büyükgöz, 7. kattaki evlerinin balkonundan çimenlik alana düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te 18 yaşındaki genç balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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