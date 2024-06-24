İzmit'te Masaj Salonunda Yangın Çıktı - Son Dakika
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İzmit'te Masaj Salonunda Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın üçüncü katındaki masaj salonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında binadaki vatandaşlar panikle tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı. İş yerinde ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.06.2024 15:30
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 katlı binanın üçüncü katında bulunan masaj salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, İzmit ilçesi Veliahmet Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3'üncü kattaki masaj salonunda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar panikle binadan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Vatandaşların da panikle izlediği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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